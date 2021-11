Mordkommission ermittelt : Mann soll Obdachlosen die Treppe hinuntergestoßen haben

Das Polizeipräsidium in Köln. Foto: dpa

Köln Die Mordkommission der Kölner Polizei ermittelt gegen einen 38-jährigen Mann. Er soll einen Bewohner einer Obdachlosenunterkunft eine Treppe hinuntergestoßen haben. Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Anwohner einer Obdachlosenunterkunft ist von der Polizei wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden. Laut Polizei soll der 38-Jährige am Donnerstagabend einen gleichaltrigen Obdachlosen an der Unterkunft in Köln-Höhenberg unvermittelt von hinten attackiert haben, worauf der Obdachlose eine Treppe hinunterstürzte. Er wurde lebensgefährlich verletzt, sein Zustand sei laut Polizei äußerst kritisch.