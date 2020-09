Polizei sucht Zeugen : Schwerverletzter Kölner in Meschenich gefunden

Schwerverletzter Kölner in Meschenich gefunden

Köln In Köln-Meschenich wurde am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Mann mit Stichen schwerverletzt. Die Mordkommission ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen einen 27-jährigen Kölner mit mehreren Stichen schwer verletzt. Ein Zeuge hatte den Mann laut Angaben der Polizei um kurz nach 11 Uhr im Eingangsbereich eines Hochhauses am Kölnberg im Stadtteil Meschenich entdeckt. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus, wo sofort eine Notoperation durchgeführt wurde. Ob Lebensgefahr besteht ist noch unklar.