Feuer in Aegidienberg : Gartenlaube mit Traktor stand in Vollbrand

In Aegidienberg hat es gebrannt. Foto: Ralf Klodt

Aegidienberg In Bad Honnef-Aegidienberg ist am Dienstagabend in einem Schuppen, in dem ein Traktor stand, ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell und sicherte Gasflaschen, die sich darin befanden.



Die Bad Honnefer Feuerwehr ist am Dienstagabend zu einem Brand nach Aegidienberg ausgerückt. In der Bungertstraße hatte ein Schuppen gebrannt, wie Björn Haupt, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Bad Honnef, mitteilte. Demnach war die Feuerwehr gegen 22.45 Uhr zu einem Gartenlaubenbrand alarmiert worden.

Vorgefunden haben die Wehrleute dann eine Gartenlaube, die in Vollbrand stand. Darin befanden sich neben Werkzeuge auch ein Traktor sowie in einem separaten Teil mehrere Gasflaschen. Die Wehrleute brachten das Feuer schnell unter Kontrolle und sicherten die Gasflaschen.

Neben 40 Einheiten der Feuerwehr waren auch Polizei und Rettungsdienst vor Ort. Die Ursache für das Feuer sowie die Schadenshöhe sind noch unklar.

