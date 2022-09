Freunde aus Bad Honnef und Ludvika feiern ihre Partnerschaft : Bad Honnefer planen wieder eine Bürgerreise nach Schweden

Die Partnerschaft

Ludvika ist eine Gemeinde in Mittelschweden, im Süden der historischen Provinz Dalarna am See Väsman. Die Gemeinde mit der Stadt Ludvika und umliegenden Orten hat eine ähnliche Einwohneranzahl wie Bad Honnef, allerdings haben die Schweden viel mehr Platz. Die Fläche ihrer Gemeinde beträgt rund 1600 Quadratkilometer, die von Bad Honnef gerade einmal 48. Es gibt beinahe 400 Seen in der Kommune.

Den Anstoß für die Partnerschaft gab der Transformatorenhersteller ABB mit Hauptsitz in Ludvika und einem Standort in Bad Honnef. 2000 wurde die Partnerschaft dann in Ludvika und 2001 in Bad Honnef offiziell begründet. Wegen der Pandemie konnte das 20-Jährige allerdings erst jetzt gefeiert werden. Im Frühjahr besteht für Bad Honnefer die Gelegenheit, Ludvika zu besuchen. Dann ist eine Bürgerreise nach Schweden geplant. qg