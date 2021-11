Werke von Sascha und Ingo Maas : Ein Künstlerpaar und seine Liebeserklärung an das Siebengebirge

Das Schöne liegt so nah, wissen Sascha und Ingo Maas und haben dem Siebengebirge zahlreiche Kunstwerke gewidmet. Bekannt sind zugleich beider Tierporträts. Foto: Frank Homann

Königswinter Sanft färbte das Abendrot den Horizont und tauchte die Landschaft in ein weiches Licht - passender hätte der Rahmen nicht sein können für die Kunstwerke, die Sascha und Ingo Maas im Glaskubus auf dem Drachenfelsplateau präsentierten. Der Titel der gleichnamigen Art Edition, die jetzt erscheint, lautet „Über Sieben Berge - Das Schöne liegt so nah“.



Seit vielen Jahre lebt das Künstlerpaar Sascha und Ingo Maas in Bad Honnef und ist doch eigentlich stets in der Welt zu Hause gewesen, wie beide sagen. Durch Corona hat sich das geändert. Doch diese vermeintliche Einschränkung hat ihrem künstlerischen Schaffen eine neue Dimension gegeben: Sie haben das Siebengebirge als Motiv für sich entdeckt. Ihre jetzt vorgestellten Werke sind eine Liebeserklärung an diese einzigartige Naturlandschaft. Und so lautet der passende Titel der Ausstellung, zu der auch eine Limited Art-Edition entstanden ist (siehe Kasten): „Über Sieben Berge - Das Schöne liegt so nah“.

Das Siebengebirge durchstreift

Die gezeigten Arbeiten reichen von der ganz klassischen Ansicht auf den Drachenfels mit dem Rhein im Vordergrund und weiteren Landschaftsstudien über architektonische Motive wie etwa die Chorruine am Kloster Heisterbach bis hin zu Porträts hier heimischer Tiere. „Gemeinsam haben wir das Siebengebirge in alle Richtungen durchstreift“, berichteten Sascha und Ingo Maas bei der Vorstellung der Werke von der Motivsuche.

Und auch bei der Umsetzung Ihrer Ideen setzten sie auf Teamwork. Denn alle Bilder der beiden sind Gemeinschaftsarbeiten, die im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander aufbauen. Ingo Maas ist der Zeichner, seine Frau Sascha die Malerin.

Alle Bilder sind Gemeinschaftsarbeiten

Während sie die Strukturen und Stofflichkeiten erarbeitet und so Hintergründe voller Patina schafft, überträgt Ingo Maas die figürlichen Porträts auf die Leinwände. So wachsen detailgetreue Zeichnung und abstrakte Malerei zusammen. „Bei der Bearbeitung wechseln wir uns ab und ergänzen uns. Wir überraschen uns dabei immer wieder neu“, beschreibt Sascha Maas die gemeinsame Herangehensweise. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet das Paar so gut und offensichtlich auch erfolgreich zusammen. In der Fachwelt haben sie sich vor allem mit ihren Tierporträts einen Namen gemacht.

Mit ihrer Idee, die Werke in einer hochwertigen Edition anzubieten, fanden sie schnell Unterstützer in der Region. „Ich habe noch nie ein Thema erlebt, bei dem so viele Leute mitmachen und sich einbringen wollten“, schwärmt Ingo Maas, der neben seiner künstlerischen Arbeit eine Werbeagentur in Bad Honnef führt, und spricht von einem „Projekt der Begeisterung“.

Seine Begeisterung für das Siebengebirge, das war am Freitag deutlich zu spüren, ist jetzt richtig geweckt. Für das kommende Jahr schweben ihm bereits weitere Projekte vor, wie etwa Events zum Thema Siebengebirge. Gemeinsam mit dem Weingut Pieper arbeite man zudem an einer Weinedition und auch künstlerisch denkt Maas schon weiter. Er möchte noch mehr Künstler aus der Region für Projekte über das Siebengebirge gewinnen. Alles getreu dem Motto: „Das Schöne liegt so nah.“