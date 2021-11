Wahl des Landtagskandidaten : CDU-Mitglieder stimmen für Jonathan Grunwald

Meckenheim CDU-Deligierte bestimmten in der Meckenheimer Jungholzhalle ihren Landtagskandidaten für den Wahlkreis 26, Rhein-Sieg-Kreis II.

Bei der kommenden Landtagswahl wird Jonathan Grunwald für den Wahlkreis 26 Rhein-Sieg-Kreis II antreten. Er setzte sich am Sonntag gegen Stephan Unkelbach und Daniela Ratajczak durch.

235 CDU-Mitglieder hatten unter Coronabedingungen an der Aufstellungsversammlung der CDU in der Jungholzhalle teilgenommen. Schon nach dem ersten Wahlgang lag Grunwald mit 111 Stimmen vor Unkelbach (32 Stimmen) und Ratajczak (91 Mitglieder). In der Stichwahl entschieden sich von 229 CDU-Mitgliedern 123 für Grunewald, 102 Stimmen entfielen auf Ratajczak. Eine der Stimmen war ungültig, drei Mitglieder hatten sich der Stimme enthalten.