Erstes Treffen auf der Kirmes : Renate und Rainer Quirrenbach aus Eudenbach feiern Goldhochzeit

Feiern an diesem Freitag Goldene Hochzeit: Renate und Rainer Quirrenbach aus Königswinter-Eudenbach. Foto: Roswitha Oschmann

Eudenbach Verguckt in eine Maikönigin: Als Rainer Quirrenbach Renate Limbach 1970 kennenlernte, war er sogleich angetan. Am 5. August vor 50 Jahren gab sich das Paar aus Eudenbach das Ja-Wort.



Von Roswitha Oschmann

Er fand die Oberhauer Maikönigin des Jahres 1970 auf Anhieb so richtig nett, als er sie „in Augenschein nahm“. Auf der Kirmes im September lernten sich Rainer Quirrenbach und Renate, damals noch Limbach, näher kennen. „Ja, da hatten wir schon Feuer gefangen“, erzählen beide lachend. Heute feiern sie ihre Goldene Hochzeit. Am 5. August 1972 hatten der Eudenbacher und die Sassenbergerin in der Pfarrkirche Sankt Mariä Himmelfahrt durch Pfarrer Johannes Kreuser den kirchlichen Segen erhalten – nach der standesamtlichen Eheschließung am Vortag.

Zunächst lebte das Paar im Haus der Großeltern Heinrich und Elisabeth Graf in Sassenberg. 1978 begannen sie, ihr Haus am Laubenweg in Eudenbach zu bauen, direkt neben dem Elternhaus des Jubilars. Viel haben sie selbst gemacht, ehe sie dann 1979 Einzug ins eigene „Nest“ hielten. Ihre beiden Kinder Ramona und Ralf stellten sich ein; mittlerweile hat sich die Familie um drei Enkelkinder erweitert. Und „Ziehsohn“ Stephan Hauser gehört seit 1987 auch dazu, mit seinen beiden Kindern. Insgesamt vier Pflegekinder nahmen die Quirrenbachs im Zeitraum von 1990 bis 2000 auf, gaben ihnen ein liebes Zuhause. Teilweise besteht noch heute Kontakt zu ihnen.

Jubilar arbeitete bei Agfa in Windhagen

Rainer Quirrenbach, geboren am 6. September 1952 in Eudenbach, erlernte den Beruf des Buchdruckers, arbeitete zehn Jahre in einer Druckerei in Oberpleis, bevor er 30 Jahre bei Agfa Windhagen beschäftigt war. Seine Frau, die am 28. Februar 1955 in ihrem Heimatort Sassenberg das Licht der Welt erblickte, hatte die Ausbildung zur Haushaltsverkäuferin absolviert und war in verschiedenen Geschäften tätig.

Zeit als Prinzenpaar war ein Höhepunkt

Ein Höhepunkt ihres Lebens war für die Goldhochzeiter ihre Zeit als Prinzenpaar der Session 2011/2012 der KG „Spitz pass op“. Das ist unvergesslich, sind sich die beiden einig. „Das hat uns gutgetan.“ Die jecke Familie aus dem Oberhau hatte seine Regenten ins Herz geschlossen.

Mit dem Vereinsleben war das Eudenbacher Ehepaar stets sehr verbunden. Rainer war nach seiner Prinzen-Ära im Oberhau zehn Jahre Elferratsmitglied der KG; in diesem Jahr trat er in die Abteilung „Ältere Herren“ ein. Früher war er sogar Tanzoffizier bei den „Spitz pass op“. Das passte ja zum Hobby seiner Frau, die acht Jahre mit den „Busenfreundinnen“ über die Bühne wirbelte. Und: Im Bürgerverein sind die Quirrenbachs Mitglied seit 2001. Zwei Jahrzehnte war Rainer sogar im Vorstand, allein 18 Jahre davon als Kassenwart.

Urlaub mit dem Wohnmobil

1996 entdeckten die Goldhochzeiter erstmals die Schönheit des Wohnmobilurlaubs. In Italien waren sie einmal, aber vor allem haben sie Deutschland in alle Himmelsrichtungen erkundet. „Nur die Mecklenburger Seenplatte fehlt uns noch.“