Wahl im Stadtrat in Königswinter Fabiano Pinto wird neuer Technischer Beigeordneter

Am Ende war es eine Formsache: Der Königswinterer Stadtrat hat Fabiano Satiro Pinto zum Nachfolger von Theo Krämer und damit zum neuen Technischen Beigeordneten gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig bei einer Enthaltung. Vertreter der Fraktionen unterstrichen Pintos fachliche Expertise, verbunden mit dem Angebot und Vertrauen auf eine gute Zusammenarbeit. Auch zollte man dem bisherigen Leiter des Geschäftsbereichs Städtebau in Bad Honnef Respekt für die Bereitschaft, trotz zunächst erfolgter Niederlage für das Amt zur Verfügung zu stehen. Starten in Königswinter wird Pinto, der mit seiner Familie in Thomasberg wohnt, am 1. August.