NRW-Verkehrsminister Krischer besucht das Siebengebirge Ortstermin mit Minister am Radweg für Waghalsige

„Die L 268 – Nur für Waghalsige“. Das Plakat des ADFC am Kloster Heisterbach, wo sich der Minister und die beiden Bürgermeister Otto Neuhoff (Bad Honnef) und Lutz Wagner (Königswinter) nach ihrem Gespräch den Fragen stellten, machte deutlich, um was es geht. Der Radweg an der Landesstraße ist viel zu schmal und in einem schlechten Zustand. An der Schmelztalstraße gibt es gar keinen Radweg. Eine Berg-Tal-Verbindung zwischen Rhein und Bergbereich beider Städte für Radfahrer wird seit Jahren als großes Problem gesehen. „Den Menschen liegt besonders der Radwegeausbau an der L 268 auf dem Herzen. Das zeigen auch die Äußerungen beim Fahrradklimatest, dessen Ergebnisse demnächst vorgestellt werden“, sagte Bernhard Steinhaus, Sprecher der Ortsgruppe Siebengebirge des ADFC Bonn/Rhein-Sieg.