Parkplatz in Hennef : Ladendiebe fliehen mit Auto und verletzen Baumarkt-Mitarbeiter

Parkplatz in Hennef

Hennef Zwei Ladendiebe haben am Samstagmittag in Hennef Werkzeug im Wert von mehr als 1000 Euro gestohlen. Bei ihrer Flucht schliffen sie einen Baumarkt-Mitarbeiter mit ihrem Auto mit und verletzten diesen. Die Polizei ermittelt nun gegen zwei Eitorfer.

Zwei Ladendiebe haben am Samstagmittag in Hennef bei ihrer Flucht von einem Parkplatz einen 56-jährigen Baumarkt-Mitarbeiter mit ihrem Auto mitgeschliffen und dabei verletzt. Die beiden Tatverdächtigen aus Eitorf sollen zuvor Schraubenschlüssel im Wert von mehr als 1000 Euro aus dem Baumarkt gestohlen haben. Dies teilte die Polizei am Montag mit.