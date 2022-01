Landesmittel für Innenstädte : Stadt Hennef erhält 180.000 Euro für den Marktplatz

„Oldies for Future“ : Hennefer Senioren setzen sich für Klimaschutz ein Hennefer Senioren halten als „Oldies for Future“ in Anlehnung an die Fridays for Future-Bewegung jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr auf dem Marktplatz eine Mahnwache, um auf die Auswirkungen des Klimawandels hinzuweisen. dabei überreichte der ADFC Hennef jetzt Bürgermeister Mario Dahm Vorschläge für Radpendlerrouten.