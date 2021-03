Polizei bittet um Hinweise : Unbekannter raubt Postfiliale in Hennef-Uckerath aus

In diesen Zeitschriftenladen mit Postfiliale drang am hellichten Tag ein noch unbekannter Täter ein und erbeutete Bargeld aus der Tageskasse. Foto: Christof Schmoll

Update Hennef Ein Bewaffneter hat am Donnerstag die Postagentur in Hennef-Uckerath ausgeraubt und dabei die Angestellte mit einem Messer bedroht. Die Polizei hat nun eine Beschreibung des Verdächtigen veröffentlicht und bittet um Hinweise.

„Wegen Überfall geschlossen!“ steht großformatig auf einem Papier, dass für Kunden gut sichtbar auf die Ladentürscheibe der Postagentur in Hennef-Uckerath an der Straße Am Markt geklebt wurde. Der Zeitschriftenladen mit angeschlossener Postfiliale ist am Donnerstag überfallen worden.