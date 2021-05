Bereich abgesperrt : Arbeiter findet Granate bei Bauarbeiten in Hennef

Arbeiter findet Granate bei Bauarbeiten in Hennef

In Hennef wurde eine Granate auf einer Baustelle gefunden. Foto: GA

Hennef Bauarbeiter haben am Mittwochmorgen eine Granate auf einer Baustelle in Hennef gefunden. Vorübergehend musste der Bereich abgesperrt werden. Der Kampfmittelräumdienst war im Einsatz.

Am Mittwochmorgen wollte ein Bauarbeiter gegen 10 Uhr auf einer Hausbaustelle auf der Oberpleiser Straße in Hennef eine Grube für einen Hausanschluss ausheben. Kurze Zeit später befand sich eine Granate in seiner Baggerschaufel. Der nach eigenen Angaben schockierte Arbeiter alarmierte das Ordnungsamt.