Einbruch in Eitorf : Täter brechen in Grillfachgeschäft ein und stehlen Wein

Eitorf Über die Weihnachtstage sind noch unbekannte Täter in ein Fachgeschäft für Grillgeräte in Eitorf eingebrochen. Grillgeräte haben sie jedoch nicht gestohlen.

Eher ungewöhnliche Beute haben Einbrecher bei ihrer Tat in ein Fachgeschäft für Grillgeräte in Eitorf gemacht. Die noch unbekannten Täter haben statt Grillgeräten drei Flaschen Wein und eine Weihnachtsmütze gestohlen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach sind die Täter zwischen Heiligabend, 12 Uhr, und Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, in das Geschäft am Spinnerweg eingebrochen. Mutmaßlich brachen sie ein Toilettenfenster auf und kamen so in das Gebäude. Unter dem Fenster fanden die Beamten ein Brecheisen. Nach dem Einbruch durchsuchten die Täter die Räume nach Wertgegenständen. Entwendet haben sie jedoch nur den Wein und die Mütze.