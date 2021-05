Neunkirchen-Seelscheid : Kleintransporter brennt auf Tankstellengelände aus

Dieser Kleintransporter brannte auf dem Geländer der Tankstelle in Neunkirchen-Seelscheid aus. Foto: Christof Schmoll

Neunkirchen-Seelscheid Nur kurz hatte sich der Fahrer eines Kleintransporters am Sonntagabend auf dem Tankstellengelände von seinem Fahrzeug entfernt. Als er aus dem Shop nach draußen guckte, stand sein Gefährt in Flammen.

Am Sonntagabend ist ein Kleintransporter auf einem Tankstellengelände in Neunkirchen-Seelscheid ausgebrannt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort berichten, sei die Ursache für den Brand bislang noch unklar, die Flammen hätten sich allem Anschein nach jedoch vom Motorraum des Transporters auf den Rest des Fahrzeuges ausgeweitet. Der Fahrer, der das Fahrzeug glücklicherweise einige Meter von den Zapfsäulen entfernt geparkt hatte, musste aus dem Tankstellenshop heraus mit ansehen, wie sein Wagen in Flammen aufging.