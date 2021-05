„Rievkoochebud“ in Frechen : Reibekuchen-Foodtruck von Willi Herren abgebrannt

„Rievkoochebud“ in Frechen

Frechen Vor knapp zwei Wochen ist der Schauspieler Willi Herren gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte der 45-Jährige einen Foodtruck in Frechen eröffnet, in dem er Reibekuchen verkaufte. Nun ist der Wagen komplett ausgebrannt.

Der Reibekuchen-Foodtruck des verstorbenen Schauspielers Willi Herren in Frechen ist am späten Sonntagabend komplett ausgebrannt. Wie der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet, ging gegen 22.30 Uhr der Alarm bei der Feuerwehr ein. Willi Herrens „Rievkoochebud“ stand zu diesem Zeitpunkt bereits lichterloh in Flammen.