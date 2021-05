Ruppichteroth : Unbekannte überfallen Jäger und rauben sein Gewehr

Ruppichteroth Ein Jäger aus Much wurde am Freitagmorgen auf einem Waldweg überfallen. Die beiden noch unbekannten Täter hielten den Mann fest, raubten sein Jagdgewehr und liefen davon.

Der 28-jährige Jäger aus Much war am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr von der K17 auf einem Waldweg im Bereich des Derenbachtals in Ruppichteroth unterwegs. Als der Jagdpächter seinen grauen Kombi am Wegesrand parkte und seine Waffe von der Rückbank nehmen wollte, wurde er von hinten umschlungen und festgehalten.