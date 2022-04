Feuerwehr im Einsatz : Feuer zerstört Campingwagen auf Campingplatz in Lohmar

Bei einem Feuer ist ein Campingwagen zerstört worden. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Die Feuerwehr ist am Freitagnachmittag auf einen Campingplatz in Lohmar ausgerückt. Dort stand ein Campingwagen in Vollbrand und wurde komplett zerstört. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.



Auf einem Campingplatz in Lohmar ist am Freitagnachmittag ein Campingwagen ausgebrannt und komplett zerstört worden. Die Feuerwehr war gegen 14.40 Uhr zu dem Feuer auf dem Campingplatz nahe der A3 gerufen worden, das aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen ist. Bei Eintreffen der Wehrleute stand der Wagen in Vollbrand. Die Wehrleute konnten nach eigenen Angaben das Feuer schnell löschen. Das Feuer beschädigte noch zwei benachbarte Campingwagen.

Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Fahrzeug. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Feuerwehr, die ihren Einsatz gegen 15.15 Uhr beenden konnte, war der Strom zum Zeitpunkt des Feuerausbruchs abgeschaltet, sodass ein technischer Defekt unwahrscheinlich sei. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort, um die Ursache für das Feuer zu ermitteln.

