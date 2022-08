Mehrfamilienhaus in Much : Mehrere zehntausend Euro Schaden durch abgeschnittene Stromkabel

Über vier Wochen haben die Täter Kabel durchtrennt. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Florian Schuh

Much In einem Mehrfamilienhaus in Much haben bisher unbekannte Täter mehrere Stromkabel durchgeschnitten. Dadurch ist ein Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro entstanden.



In einem Mehrfamilienhaus in Much sind durch bisher unbekannte Täter mehrere zehntausend Euro Schaden entstanden. Im Zeitraum vom 25. Juli bis zum 18. August sollen die Täter verlegte Stromkabel in einem Rohbau an der Dr.-Wirtz-Straße abgeschnitten haben. Die Kabel sind nach Polizeiangabem somit unbrauchbar und müssen ausgetauscht werden.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen auf der Baustelle in Much beobachten konnte, kann sich unter der Rufnummer 02241 541-3421 bei der Polizei melden.

(ga)