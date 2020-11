Unfall in Lohmar : Feuerwehr befreit verletzten Fahrer aus seinem Auto

Die Feuerwehr befreite am Montagmorgen einen schwerverletzten Autofahrer aus seinem Wagen in Lohmar. Foto: Christoph Schmoll

Lohmar Bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Lohmar ist ein Audi-Fahrer schwer verletzt worden. Er war in seinem Auto eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr befreit.



Gegen 9 Uhr am Montagmorgen sind auf der Hauptstraße in Höhe des Dammweges in Lohmar zwei Autos bei einem Verkehrsunfall zusammengestoßen. Nach ersten Informationen an der Unfallstelle wollte ein Audifahrer in Höhe eines Parkplatzes wenden und nahm dabei einem auf der Straße fahrenden Ford die Vorfahrt.

Der Ford fuhr frontal in die Fahrerseite des Audi. Nach dem Aufprall war der Audifahrer in seinem Wagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde von der Feuerwehr befreit. Wegen seiner schweren Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere am Unfall beteiligte Person sei leicht verletzt worden, bestätigte die Polizei.

Nach dem Unfall war die Hauptstraße in Lohmar bis 10.50 Uhr gesperrt. Foto: Christoph Schmoll