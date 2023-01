Auffällige Stichverletzungen beim Fahrer : Kriminalpolizei ermittelt nach Unfall in Much

Foto: Christof Schmoll

Much Ein Ford-Kombi ist am Montagabend in Much gegen die Leitplanke geprallt. Die Rettungskräfte stellten beim Fahrer neben den unfalltypischen Verletzungen andere auffällige Verletzungen fest. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen.



Zunächst sah alles nach einem Alleinunfall auf der Landesstraße 312 zwischen Much und Overath aus, als die Rettungskräfte am Montagabend alarmiert wurden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Ford Focus bei Much-Birken in die Leitplanke geprallt. Anwohner leisteten erste Hilfe, bis der Rettungsdienst und die Feuerwehr eintrafen.

Feuerwehrleute schnitten die B-Säule der Beifahrerseite heraus, um Sanitätern und Notarzt einen Zugang zum Fahrer zu verschaffen, um diesen aus seinem Auto befreien zu können. Vor Ort wurde der 41-jährige Mucher mehr als 90 Minuten im Rettungswagen behandelt, bevor er zu einem Krankenhaus gebracht werden konnte. Laut Polizei bestand akute Lebensgefahr bei dem Mann.

Die Unfallspuren und die Beschädigungen des Fahrzeugs ließen nicht auf derart schwere Verletzungen schließen. Diese, so erste Informationen am Unfallort, könnte sich der Mann auch unabhängig vom Unfallgeschehen zugezogen haben. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass es sich mutmaßlich um Stichverletzungen handeln sollen.

Das Fahrzeug sowie das Smartphone des Muchers wurden als Beweismittel sichergestellt. Insgesamt soll sich der Sachschaden auf circa 7000 Euro belaufen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der nicht in Lebensgefahr schwebende Mann konnte bisher im Krankenhaus noch nicht befragt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der 02241-5413421 zu melden.

(ga)