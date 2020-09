Landratskandidaten im Rhein-Sieg-Kreis : Videodebatte zu den Themen Wohnen und Pflege

Rhein-Sieg-Kreis Sozialverbände haben die Landratskandidaten im Rhein-Sieg-Kreis in einer Videokonferenz zu sozialpolitischen Themen befragt. Bei Wohnen und Pflege zeigen sich zum Teil große Unterschiede.

Wo sind die sozialpolitischen Unterschiede der Landratskandidaten? Die AG Wohlfahrt im Rhein-Sieg-Kreis befragte am Montag bei einer Wahl-Videokonferenz Sebastian Schuster (CDU), Denis Waldästl (SPD), Christian Koch (FDP), Michael Otter (Linke) und Wilhelm Windhuis (Grüne). Patrick Ehmann, Sprecher der AG und Geschäftsführer der Diakonie An Sieg und Rhein, und der Geschäftsführer des Paritätischen im Rhein-Sieg-Kreis, Reiner Mathes, moderierten.

Windhuis vertrat die Grünen in der Runde, weil die Partei keinen Landratskandidaten aufgestellt hat. Er appellierte an alle Parteien, beim sozialen Wohnungsbau an einem Strang zu ziehen. „Bei der Arrondierung am Alfterer Rathaus hatten wir ursprünglich geplant, 50 Prozent der Wohnungen öffentlich zu fördern. Nachdem es Protest aus der Bevölkerung gab, knickten etliche Fraktionen ein, sodass am Ende nur 20 bis 25 Prozent preiswerter Wohnraum angeboten werden konnten.“