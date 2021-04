Evangelische Ostergottesdienste in Niederkassel nur online : Bläser spielen im Turm der Auferstehungskirche

Niederkassel Zum zweiten Mal hat die evangelische Gemeinde in Niederkassel Ostern komplett online gefeiert – mit Gottesdiensten über Youtube. Doch immerhin erklangen am Ostersonntag vom Turm der Auferstehungskirche festliche Klänge, live gespielt von einem Bläserduo.

Die Glocken der Niederkasseler Auferstehungskirche ertönten am Ostersonntag laut und vernehmlich. Allerdings riefen sie die Gläubigen nicht wie gewohnt zum gemeinsamen Gottesdienstbesuch auf. „Die Feiern zum Osterfest waren bereits fest geplant und müssen jetzt, pandemiebedingt, bereits zum zweiten Mal in anderer Form stattfinden“, so der evangelische Pfarrer Jens Römmer-Collmann.

Zuvor hatte man mit einem ausgefeilten Hygienekonzept versucht, den Gläubigen, die sich nach einer gemeinsamen Gottesdienstfeier vor Ort sehnten, eine Teilnahme zu ermöglichen. „Wir haben die Bitte der Politik nach einer „Osterruhe“ auch an uns Kirchen gehört, die nun wieder zurückgenommen wurde. Diese Situation ist um so schwieriger für uns Christen, da DAS Fest unseres Glaubens, das Osterfest, vor uns liegt. Tatsächlich blutet unser Herz, wenn wir daran denken, ein zweites Jahr in Folge nicht miteinander an einem Ort zu beten, zu singen und von der freudigen Botschaft des Auferstandenen „live“ zu hören“, so die Mitteilung des Presbyteriums an alle evangelischen Christen in Niederkassel.