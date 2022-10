Einsatz in Niederkassel-Rheidt : Feuerwehr rückt wegen brennender Schokoladen-Packung aus

25 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Montagvormittag in eine Wohnanlage in die Nibelungenstraße ausgerückt. Foto: Dieter Hombach

Mehlem Eine brennende Packung Schokolade hat am Montagvormittag einen Feuerwehreinsatz in der Nibelungenstraße in Niederkassel-Rheidt ausgelöst. Verletzt wurde aber niemand.



Gegen 10.30 Uhr wurde am Montag der Hausmeister einer Wohnanlage in der Nibelungenstraße in Niederkassel auf einen Rauchmelder aufmerksam. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss drang Rauch. Die Feuerwehr rückte anschließend mit 25 Einsatzkräften und Drehleiter aus.

Da sich offenbar niemand in der Wohnung aufhielt, brachen die Wehrkräfte die Wohnungstür auf. Wie die Feuerwehr mitteilte, handelte es sich um eine Packung Schokolade, die brannte. Wie es dazu kommen konnte, ist unklar. Verletzt wurde niemand.

