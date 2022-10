In Filiale der Kreissparkasse : Technischer Defekt löst Feuerwehreinsatz in Niederkassel-Rheidt aus

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren an der Kreissparkasse im Einsatz. Foto: Ulrich Felsmann

Niederkassel-Rheidt In der Nacht zum Samstag kam es in Niederkassel-Rheidt zu einem Feuerwehreinsatz in der Oberstrasse. In einem Wohn- und Geschäftsgebäude wurde zuvor eine starke Rauchentwicklung beobachtet. Grund für diese war jedoch kein Brand, sondern vermutlich ein technischer Defekt.



In der Nacht zum Samstag wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Filiale der Kreissparkasse in der Oberstrasse in Niederkassel-Rheidt gerufen. Ein Passant hatte in dem Wohn- und Geschäftsgebäude eine Rauchentwicklung beobachtet und daraufhin den Notruf gewählt.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte aber nicht auf einen Brand. Zwar war der Vorraum der Bankfiliale stark vernebelt und verraucht, der Rauch stammte nicht von einem Feuer, sondern aus der Vernebelungsanlage der Bank. Dieser Mechanismus dient eigentlich zum Schutz der Bank im Falle von Einbruchsversuchen oder Geldautomatensprengungen.

Beides konnte vor Ort jedoch als Ursache ausgeschlossen werden. Auch bei der zuständigen Sicherheitsfirma ging kein Alarm ein. Lösch- oder Rettungsarbeiten waren daher nicht erforderlich.

Nach jetzigen Erkenntnissen war vermutlich ein technischer Defekt die Ursache des Einsatzes. Angaben eines Anwohners zufolge, soll es in der Vergangenheit schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein.

(ga)