Brand in Zelle ausgebrochen : Feuerwehreinsatz in der JVA Siegburg

Siegburg Am Sonntagnachmittag ist ein Feuer in einer Zelle der JVA Siegburg ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr ist die Feuerwehr Siegburg in die JVA Siegburg ausgerückt, um einen Brand in einer Zelle zu löschen. Nach GA-Informationen war eine Decke auf einem Bett eines Insassen in Brand geraten. Gefängnismitarbeiter konnten das Feuer selbst löschen, der Insasse wurde bei dem Brand nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort und rückte nach Sichtung der Lage wieder ab.