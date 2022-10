Aktion im September : Stadtradeln für die Umwelt in Niederkassel und Sankt Augustin

Niederkassel/Sankt Augustin Sowohl in Niederkassel als auch in Sankt Augustin hat die Aktion Stadtradeln für Überraschungen und Rekorde gesorgt. Auch aus Umweltsicht war die Aktion erfolgreich.

Mit dem Rad einmal um Mallorca

Schlimgen hatte das Stadtradeln in den vergangenen Jahren „nicht wahrgenommen“. Doch seit rund sieben Jahren ist das Radfahren seine Leidenschaft. Er startete in der Mannschaft der Rathausradlerinnen und -radler. Seine 1.595,1 Kilometer per Rennrad fuhr er zum Großteil auf Mallorca. „Dort fahre ich regelmäßig, einmal habe ich auch schon in einer Zwölf-Stunden-Tour die Insel umrundet – immerhin 330 Kilometer“, erzählt er stolz.