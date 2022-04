Musical am Rhein-Sieg-Gymnasium : Musik, Tanz und Gesellschaftskritik in Sankt Augustin

Musik, Tanz und Gesellschaftskritik in Sankt Augustin

Musical am Rhein-Sieg-Gymnasium

Sankt Augustin Vier mal musste die Premiere verschoben werden, nun öffnet sich endlich der Vorhang für „CRISPR“. Zwei mal können sich Interessierte das Musical anschauen, das der Kurs „Musik und Darstellung“ am Rhein-Sieg-Gymnasium entwickelt hat. Wir haben eine Probe besucht.

Das Musical entwickelten die Schülerinnen und Schüler im Kurs „Musik und Darstellung“ am RSG. „Die Schüler haben das Thema ausgesucht, die Geschichte und die Charaktere entwickelt und die Musik bestimmt“, sagt Reinold. Auch das Bühnenbild bauten die Kursteilnehmer selbst, nur die Technik steuern Schüler aus der Bühnentechnik AG des RSG. In 14 Musikstücken beweisen Sängerinnen und Sänger ihr Können, die dazugehörigen Choreografien hat die Schülerin Paula Simon entwickelt.

Ursprünglich schon für 2021 geplant

Ursprünglich war die Premiere von CRISPR bereits für Mai 2021 geplant, doch coronabedingt wurde der Start insgesamt vier mal verschoben. „Damals waren die Schüler noch in der achten und neunten Klasse und nahmen aufgrund der Wahlpflichtfächer am Kurs teil“, erinnert sich der Musiklehrer. „Jetzt ist ihre Teilnahme freiwillig und es ist großartig, wie engagiert alle sind und in ihrer freien Zeit mitmachen.“