Verschärfte Maßnahmen nach den Herbstferien : Sankt Augustin führt Maskenpflicht an Schulen ein

Sankt Augustin führt Maskenpflicht an Schulen ein

Eine Maskenpflicht gilt nach den Herbstferien in Sankt Augustiner Schulen. Foto: dpa/Sven Hoppe

Sankt Augustin Schüler und Lehrer in Sankt Augustin müssen nach den Herbstferien wieder eine Maske während des Unterrichts tragen. Mit diesem Beschluss reagiert die Stadt auf die steigende Zahl der Corona-Infektionen.

Die Stadt Sankt Augustin führt nach den Herbstferien wieder eine Maskenpflicht an Schulen ein. Das hat der Krisenstab in Abstimmung mit den verantwortlichen Schulleitungen beschlossen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat die Stadt am Donnerstag auf den Weg gebracht. Hintergrund sind die weiter steigenden Infektionszahlen mit dem neuartigen Coronavirus im Rhein-Sieg-Kreis.