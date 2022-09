Campus der Steyler Missionare Sankt Augustin : Schützenbruderschaft darf vorerst auf dem Gelände bleiben

Sankt Augustin Bereits vor vier Jahren hatte die Steyler Mission angekündigt, den Mietvertrag der Schützenbruderschaft Sankt Maria Königin in Sankt Augustin nicht zu verlängern. Nun fanden beide Seiten eine vorläufige Einigung.

Die Schützenbruderschaft Sankt Maria Königin darf vorerst in ihrem Schützenhaus bleiben. Zuvor hatte die Steyler Mission, auf deren Gelände in Sankt Augustin das Haus liegt, den Mietvertrag nach über 30 Jahren aufgekündigt. Die Schützen zeigten sich enttäuscht und scheitern derzeit an der Suche nach neuen geeigneten Räumlichkeiten. Nach gemeinsamen Gesprächen bot die Steyler Mission nun eine Zwischenlösung an: Ab dem 1. Oktober gilt eine Duldungsvereinbarung, mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen. Damit hat die Bruderschaft zwar keine Planungssicherheit für kommende Veranstaltungen – dennoch äußerte sich Hans-Jürgen Kochs, Geschäftsführer der Schützen, Ende der Woche erleichtert: „Wir sind froh, dass wir noch mal eine Schonfrist bekommen haben.“