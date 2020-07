Rettungskräfte im Einsatz : 17-jährige Segelfliegerin am Flugplatz Hangelar abgestürzt

17-jährige Segelfliegerin am Flugplatz Hangelar abgestürzt

Am Flugplatz Hangelar ist ein Segelflugzeug abgestürzt. (Archivbild) Foto: Nicolas Ottersbach

Sankt Augustin Aus bisher noch ungeklärter Ursache ist am Flugplatz Hangelar ein Segelflugzeug abgestürzt. Die 17 Jahre alte Pilotin wurde bei dem Absturz schwer verletzt. Sie musste aus dem Flieger befreit werden.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Samstagnachnittag am Flugplatz Hangelar im Einsatz: Dort war um kurz nach 15 Uhr ein Segelflugzeug abgestürzt. Die 17 Jahre alte Pilotin wurde bei dem Absturz schwer verletzt.

Durch Zufall war gerade ein Rettungshubschrauber der deutschen Luftrettung samt Notarzt auf dem Flugplatz. Die Mannschaft hatte zuvor einen Patienten an Sanitäter für einen Weitertransport übergeben. Als das Team der Rettungshubschraubers den Absturz sah, eilten sie direkt an die Unglücksstelle und leisteten erste Hilfe. Parallel dazu forderten sie weitere Rettungskräfte an.