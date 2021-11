Neues Konzept : Unterflurcontainer ersetzen in Sankt Augustin Altglascontainer

Sankt Augustin Die Altglascontainer am Holzweg in Sankt Augustin werden durch Unterflurcontainer ersetzt. Sie sind optisch unauffälliger und leiser.

Ein kleiner grauer, etwa hüfthoher Schacht mit einer Einwurfklappe – mehr sieht man nicht vom Altglascontainer, der unterirdisch verbaut ist. Das macht die Container optisch unauffälliger, aber auch leiser. Am Hirschbergweg in Hangelar, am Kapellenplatz in Mülldorf und seit Oktober auch am Franz-Josef-Halm-Platz neben dem Haus der Nachbarschaft sind entsprechende Container bereits im Einsatz. Trotz höherer Kosten zeigte sich die Politik im zuständigen Ausschuss vom Konzept überzeugt.