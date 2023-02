50.000 Euro Bürgerbudget in Siegburg : Dafür geben die Siegburger das Geld der Stadt aus

Jugendfeuerwehr im Rhein-Sieg-Kreis : Feuerwehrnachwuchs weiß, was zu tun ist Die Löschgruppen der Jugendfeuerwehren aus dem Kreis trafen sich am Wochenende in Siegburg zum Leistungsnachweis. Im Walter-Mundorf-Stadion galt es eine in Flammen stehende Wiesenböschung zu löschen.