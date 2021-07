Ursache bislang ungeklärt : Brand in der Reinigungszentrale im Siegwerk

Der Brand wurde von der automatischen Löschanlage gelöscht. Foto: Mario Jüngling

Siegburg Am Mittwochmorgen hat es in der Reinigungszentrale des Siegwerks in Siegburg gebrannt. Die Ursache ist bislang nicht bekannt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Reinigungzentrale vom Siegwerk in Siegburg ist am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Werkfeuerwehr war nach Angabe des Siegwerks sofort im Einsatz, der Brand war aber bereits durch die automatische Löschanlage gelöscht worden. Es sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Ursache des Brandes ist bislang ungeklärt.

(ga)