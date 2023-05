Einsatz in Siegburg und Troisdorf Großaufgebot von Rettungskräften sucht nach Mann in Sieg

Rund 140 Rettungskräfte aus Troisdorf, Siegburg und Sankt Augustin haben am späten Samstagabend in Siegburg und Troisdorf nach einer Person gesucht, die angeblich in der Sieg treiben sollte. Ein Mann hatte gegen 22 Uhr gemeldet, dass sein Begleiter von der Sieg-Brücke an der Bonner Straße am Ortseingang von Siegburg gesprungen sei.