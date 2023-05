Temperaturanstieg im Rhein-Sieg-Kreis So ist die Wahnbachtalsperre auf Starkregen vorbereitet

Bei Starkregen sei es in erster Linie wichtig, einen Hochwasserschutzraum vorzuhalten und bei entsprechenden Pegelständen Wasser aus der Talsperre abzuleiten, sagt Gabriele Packroff, Forschungskoordinatorin beim Wahnbachtalsperrenverband (WTV). „Die Kollegen werten die Wettervorhersagen sehr sorgfältig aus. Wenn große Niederschlagsmengen angekündigt sind, lassen sie vorsorglich Wasser ab“, so Packroff. Starkregen habe aber auch Auswirkungen auf das Wassermanagement. „Wenn in Zukunft die Ufer überschwemmt werden, können durch Erosion Stoffe ins Wasser gelangen, die wir normalerweise zurückhalten können“ so die Expertin.