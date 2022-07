Neue Details zu tödlichem Streit : 24-jähriger Disco-Gast stirbt nach Messerstecherei in Siegburg

24-jähriger Disco-Gast stirbt nach Messerstecherei in Siegburg

Der Vorfall soll sich in der Klangfabrik in Siegburg ereignet haben. Foto: Peter Kölschbach

Update Siegburg Nach einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen vier Personen sind in der Nacht auf Samstag in Siegburg zwei Männer schwer verletzt worden. Eines der Opfer erlag später seinen Verletzungen. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet und sucht nach Zeugen.

Es sollte eine ausgelassene Mallorca-Party mit Sangria und Ballermannsongs werden - doch der Samstagabend endete in der Siegburger Diskothek „Klangfabrik“ für einen der Gäste tödlich: Ein 24 Jahre alter Mann ist nach einem Streit und einer Messerstecherei seinen schweren Verletzungen erlegen, ein 28 Jahre alter Gast wurde zudem schwer verletzt.

Zuvor hatte es laut Polizei am frühen Samstagmorgen vor dem Club an der Straße Am Turm gegen 2.30 Uhr eine folgenschwere Auseinandersetzung zwischen insgesamt vier Personen gegeben. Nach aktuellem Sachstand wurden dabei die zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren durch Stiche schwer verletzt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar.