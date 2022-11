Podcast aus der JVA Siegburg : Lieblingsbücher aus der Knastbibliothek

Siegburg Inhaftierte der Justizvollzugsanstalt Siegburg stellen in einem Podcast ihre Lieblingsbücher vor. Das Kooperationsprojekt „Bücherecke aus dem Knast“ gibt ihnen in der Stadtbücherei eine Bühne.

Mehrere Hundert Bücher habe er gelesen, verrät Dieter gleich zu Anfang einer Audio-Sendung im Internet. Die meisten auch bis zum Ende, ergänzt der 56-Jährige. „Ich gebe allen eine 100-Seiten-Chance“, verrät der Mann, der derzeit in der Siegburger Justizvollzugsanstalt (JVA) eine Haftstrafe absitzt. Nur ganz selten habe er ein Buch nach der magischen Schwelle zur Seite gelegt. So hat es „Das unglaubliche Leben des Wallace Price“ von T.J. Klune, das ihm in der Knastbibliothek eher zufällig in die Hände fiel, zu einem seiner Lieblingsbücher geschafft. Das stellt Dieter in einem neuen Podcast vor. In der „Bücherecke aus dem Knast“ präsentieren Inhaftierte ihre liebsten Bücher aus der Bibliothek der Anstalt.