Corona-Lage im Rhein-Sieg-Kreis : Maskenpflicht in Siegburger Innenstadt aufgehoben

In Siegburg wurde die Maskenpflicht für die Innenstadt ab kommender Woche aufgehoben. Doch es gibt Ausnahmen. Foto: Meike Böschemeyer/MEIKE BOESCHEMEYER

Rhein-Sieg-Kreis Der Rhein-Sieg-Kreis vermeldet nur noch halb so viele Corona-Tests, wie in der vergangenen Woche.



Im Rhein-Sieg-Kreis sinkt nicht nur die Sieben-Tage-Inzidenz kontinuierlich, auch die Zahl der Tests in den Testzentren ist in der vergangenen Woche erheblich zurückgegangen, wie Ingo Freier, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz im Rhein-Sieg-Kreis, am Donnerstag bei der wöchentlichen Pressekonferenz zum Stand der Corona-Pandemie mitteilte. 11,2 beträgt die aktuelle Inzidenz, 64.960 Tests wurden in den Testzentren des Kreises in der vergangenen Woche durchgeführt, nur noch etwa halb so viel wie in der Woche zuvor. 134 der durchgeführten Test waren positiv.

Der Grund für das Absinken der Testzahlen sei, dass einfach nicht mehr so viele Tests gebraucht würden, erläuterte Kreissprecherin Rita Lorenz. Inzwischen sind weder zum Einkaufen noch in der Gastronomie – drinnen ebenso wie draußen – Negativtests nötig. Auch am Impfzentrum in Sankt Augustin geht der Andrang derjenigen zurück, die versuchen, auch ohne Termin eine Impfung zu bekommen. „Das ist auch sinnlos“, betont Freier. „Wir machen nur Zweitimpfungen, da bleibt einfach nichts übrig.“ 159.713 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis sind inzwischen vollständig geimpft. Im Impfzentrum des Rhein-Sieg-Kreises in der Asklepios-Klinik in Sankt Augustin beträgt die Summe der Erst- und Zweitimpfungen 210.104.

Corona-Zahlen im Rhein-Sieg-Kreis Inzidenzwert sinkt weiter auf 11,2 Der Rhein-Sieg-Kreis zählte am Doennerstag 170 aktuelle Corona-Fälle. Seit Beginn der Pandemie gibt es kreisweit 23 347 laborbestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2, 22 635 Personen gelten als genesen. Die Zahl der Verstorbenen steigt um einen auf 542. Das Land NRW gibt als Inzidenz für den Kreis 11,2 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner an. Die Zahlen aus den Kommunen: Alfter (bestätigte Corona-Fälle insgesamt 891/aktuelle Fälle 2), Bad Honnef (792/0), Bornheim (2072/10), Eitorf (932/16), Hennef (18856/24), Königswinter (1266/3), Lohmar (1107/8), Meckenheim (936/5), Much (419/0), Neunkirchen-Seelscheid (652/3), Niederkassel (1568/14), Rheinbach (838/13), Ruppichteroth (449/7), Sankt Augustin (2206/13), Siegburg (1894/22), Swisttal (716/3), Troisdorf (3443/23), Wachtberg (665/2) und Windeck (615/2).

Lorenz teilte außerdem mit, dass allen, die im Impfzentrum des Kreises ihre Impfung erhalten haben, von der Kassenärztlichen Vereinigung automatisch ein QR-Code für den digitalen Impf-Nachweis zugestellt wird. „Alle anderen allerdings“, so Lorenz, „bekommen den digitalen Impfnachweis bei den niedergelassenen Ärzten.“ Das sei aber erst ab Mitte Juli möglich. Als Alternative zu den genannten Möglichkeiten ist der digitale Impfnachweis auch in einigen Apotheken erhältlich.

Maske tragen beim Schlange stehen

Auch die neue Corona-Schutzverordnung des Landes bringt wesentliche Neuerungen. Ab dem kommenden Montag falle die Maskenpflicht im Freien weg, berichtete Gabriele Neugebauer, die Leiterin des Rechtsamts im Kreis. Nur beim Anstehen in einer Warteschlange, direkt an einem Verkaufsschalter oder bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen müssen laut Neugebauer noch im Freien Masken getragen werden.