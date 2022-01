Raub in Siegburg : Bewaffnete überfallen vier Jugendliche am Michaelsberg

Der Michaelsberg in Siegburg. Unterhalb des Michaelsbergs sind vier Jugendliche ausgeraubt worden. (Archivfoto) Foto: Holger Arndt

Siegburg Zwei Männer haben am Sonntagabend mit einer Pistole vier Jugendliche am Michaelsberg in Siegburg überfallen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach den beiden Tätern und bittet um Hinweise.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vier Jugendliche sind am Sonntagabend an einer Bank unterhalb des Michaelsbergs in Siegburg überfallen worden. Die beiden Täter, von denen einer eine Pistole hatte, raubten die vier aus und flohen. Wie die Polizei mitteilte, sollen die Verdächtigen der Gruppe zuvor gefolgt sein. Als die 16- bis 19-Jährigen sich gegen 19 Uhr auf eine Bank an der Alfred-Keller-Straße setzten, kamen die beiden Männer näher.

Einer von ihnen hielt eine Pistole in der Hand, drohte damit und verlangte, dass die vier ihre Wertgegenstände herausgeben sollen. Als einer der Jugendlichen fragte, ob sie ihre Personalausweise behalten dürften, wurde er zweimal ins Gesicht geschlagen. Zum Arzt musste er aber nicht. Die Täter erbeuteten 20 Euro, drei Handys, eine Winterjacke und ein Portemonnaie und flohen in Richtung Neuenhof.