Aufmerksame Bankkundin in Siegburg : Frau verhindert Übergabe von 30.000 Euro an Telefonbetrüger

Siegburg/Sankt Augustin Eine aufmerksame Bankkundin hat am Mittwoch verhindert, dass eine 83-Jährige ein kleines Vermögen an Betrüger aushändigt. Die Seniorin hatte sich zuvor bereits mit einem der Täter getroffen und eine Anzahlung geleistet.

Eine bislang unbekannte Frau hat eine 83-Jährige aus Sankt Augustin davor bewahrt, 30.000 Euro an Telefonbetrüger auszuhändigen. Ihr war am Mittwoch an einem Schalter in einer Siegburger Bankfiliale aufgefallen, dass die ältere Frau die hohe Summe in bar abhob. Weil ihr dies offenbar verdächtig vorkam, sprach sie Mitarbeiter des Ordnungsamts an und diese informierten die Polizei.