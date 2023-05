Jugendarbeit in Siegburg Stadt erarbeitet Konzept für den Brückberg

Was mit den Eisenbahnwaggons passiere, wollte Sonja Boddenberg wissen. Laut Ratsbeschluss muss die Stadt diese verkaufen, oder wenn das nicht möglich ist, einen anderen Standort suchen. „Soweit ich weiß, sind sie noch nicht verkauft“, sagte Bamberger. Interessenten gibt es aber, auch in Sankt Augustin: Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung damit beauftragt, mit Siegburg über die Konditionen für die Übernahme der Eisenbahnwaggons zu verhandeln und zu prüfen, ob das Konzept des „Bahnhof Brückberg“ in das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sankt Augustin passt.