Brennende Fassade : Feuerwehr löscht zwei Brände in Troisdorf

Feuerwehr löscht zwei Brände in Troisdorf

Am späten Mittwochnachmittag rückte die Feuerwehr zu zwei Einsätzen in Troisdorf aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Troisdorf Am späten Nachmittag rückte die Feuerwehr zu zwei Bränden in Troisdorf-Altenrath und Troisdorf Friedrich-Wilhelms-Hütte. Verletzte gab es nicht.

Innerhalb von 5 Minuten musste die Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag zu zwei Bränden in Troisdorf-Altenrath und Troisdorf Friedrich-Wilhelms-Hütte ausrücken. Verletzt wurde niemand. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte in Altenrath brannte ein Plastikeimer auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses.