Polizei bittet um Hinweise : 82-jähriger Troisdorfer übergibt 30.000 Euro an Telefonbetrüger

Am Telefon erzählte die Betrügerin ihm von einem Verkehrsunfall seiner Tochter. (Symbolbild) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Troisdorf Ein 82-Jähriger hat am Freitagnachmittag 30.000 Euro an eine Telefonbetrügerin übergeben. Sie hatte ihm erzählt, dass seine Tochter an einem tödlichen Verkehrsunfall Schuld sei. Jetzt sucht die Polizei nach Hinweisen.



Am Freitagnachmittag konnte eine Telefonbetrügerin einem 82-jährigen Troisdorfer 30.000 Euro abknöpfen. Sie gab an, bei der Bonner Polizei zu arbeiten und erklärte dem Senior, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Nur wenn die Kaution in Höhe von 30.000 Euro gezahlt würde, könne eine Inhaftierung verhindert werden.

Der Mann gab an, seine Wohnung nicht verlassen zu können. Daraufhin erwiederte die Betrügerin nach Angaben der Polizei, dass ein Kurier das Geld abholen komme. Außerdem würde der Senior das Geld in den kommenden Wochen zurückbekommen, sobal das Unfallgeschehen geklärt worden sei.

Weil der 82-Jährige seinen Pflegedienst bar bezahlen wollte, habe er die 30.000 Euro zu Hause gehabt. Gegen 11.45 Uhr habe dann die angekündigte Kurierin vor der Tür gestanden. Sie nahm das Bargeld an und ging in Richtung Willy-Brandt-Ring davon.

Nach Angaben der Polizei habe die Frau eine kräftige Statur, schwarze Haare und sei circa 1,70 Meter groß. Sie habe akzentfrei Hochdeutsch gesprochen und eine schwarze Jacke getragen. Wer Angaben zur gesuchten Person machen kann oder sie im Bereich „Am Bergeracker“ gesehen hat, kann sich unter der 02241541-3221 an die Polizei wenden.

(ga)