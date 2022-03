Unfall in Troisdorf : Senior fährt 29-Jährige auf Fußgängerüberweg an

Senior fährt 29-Jährige auf Fußgängerüberweg an

Unfall in Troisdorf

Eine 29-Jährige ist in Troisdorf angefahren worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Troisdorf Eine 29-Jährige ist in Troisdorf von einem Auto angefahren und verletzt worden, als sie gerade eine Straße überqueren wollte. Der 86-jährige Fahrer gab an, die Frau übersehen zu haben.

Eine 29-Jährige aus Sankt Augustin ist am Dienstagmittag in Troisdorf von einem Auto angefahren worden, als sie eine Straße überqueren wollte. Nach Angaben der Polizei musste sie anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.