Einbruch in Lebensmittelgeschäft : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Troisdorf

Die Kreispolizei sucht nach unbekannten Tätern. Sie sollen einen Automaten gesprengt haben. Foto: Carsten Rehder/Symbolbild

Troisdorf Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in einem Lebensmittelgeschäft in Troisdorf gesprengt. Verletzte gibt es offenbar keine.



Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts an der Spicher Straße in Troisdorf-Sieglar gesprengt. Nach ersten Informationen hebelten die Täter gegen 2 Uhr zunächst die Eingangstür des Geschäfts auf, um sich so Zutritt zu verschaffen. Dann sprengten sie den Automaten auf, wodurch dieser und der Innenraum des Gebäudes stark beschädigt wurde. Verletzt wurde offenbar niemand. Ob die Täter Geld erbeutet haben, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Siegburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach der Sprengung beobachtete ein Zeuge einen dunklen Pkw, der sich mit hoher Geschwindigkeit über die Spicher Straße vom Tatort in Richtung BAB 59, Anschlussstelle Troisdorf, entfernte. Das Fahrzeug ähnelte in Größe und Form einem neuen VW Golf-Modell und war mit zwei Personen auf Fahrer- und Beifahrersitz besetzt. Ob weitere Insassen auf der Rückbank saßen, ist unklar. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3221 entgegen.

Alternativ können Hinweise sowie Fotos und Videos über das Hinweisportal der Polizei NRW https://nrw.hinweisportal.de/2022051912_gaa_sprengung hochgeladen werden.

(ga)