Route zwischen Sankt Augustin und Hangelar : Wie lange bleibt der Radweg in Sankt Augustin noch eine Baustelle?

Sankt Augustin Stillstand auf der Baustelle: Der seit November 2020 gesperrte Radweg zwischen Augustin und Hangelar ist immer noch dicht. Dabei hätte der Weg am Freitag freigegeben werden sollen. Nun gibt es ein neues Datum.

Zwischen Sankt Augustin und Hangelar hätten längst wieder Radler fahren sollen

Nun aber, so kündigte es Stadtsprecherin Carolin Trost am Freitag an, gebe es ein neues Datum für die Fertigstellung: „Durch den straßenbaulichen Notfall in der Siegstraße, wo aufgrund einer Absackung der Straße kurzfristig eine große Reparatur inklusive Straßensperrung notwendig ist, wird der Radweg an der Haltestelle Hangelar Ost voraussichtlich am 25. Juni 2021 fertiggestellt.“ Zumindest weitestgehend, wie im Rathaus zu vernehmen war: Der Leitungsbau sei noch nicht in Gänze abgeschlossen, sodass der Weg an zwei Stellen erst später wieder hergestellt werden könnte.