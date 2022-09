Tag der offenen Tür : Vor dem geplanten Alfterer Gymnasium stehen Eltern und Kinder Schlange

Alfter Bei einem Tag der offenen Tür präsentiert Alfter das neu sanierte Schulgebäude, in dem demnächst ein Gymnasium starten soll. Das Interesse der Eltern ist groß, aber manche Information fehlt ihnen noch.

Fußball spielende Roboter, Malen auf digitalen Boards, Fototricks mit dem Greenscreen, bei denen der Hintergrund ausgeblendet, transparent gemacht oder ersetzt werden kann: Hightech vom Feinsten präsentierte die Alfterer Gemeinde beim Tag der offenen Tür ihres vorgesehenen Gymnasiums. Mit 250 Kindern und ihren Eltern waren weit mehr Besucher dazu am Samstag nach Oedekoven gekommen als ursprünglich erhofft. Während die Viertklässler und ihre jüngeren Geschwister auf einer Fünf-Stationen-Erlebnistour im Schulgebäude unterwegs waren, schlenderten Mütter und Väter langsam durch die Etagen, sahen sich Muster-Klassenzimmer an, bewunderten die frisch sanierten Toilettenanlagen, die neuen Aufzüge und taktilen Leitsysteme.

Zeitgemäße Sanierung für elf Millionen Euro

Das eine oder andere Alfterer Elternpaar, das die marode Oedekovener Hauptschule noch von früher kannte, zeigte sich überrascht von der gelungenen Mischung alter Bausubstanz und moderner zeitgemäßer Sanierung. Die Schulleiter des Bornheimer Alexander-von-Humboldt Gymnasiums (AvH) und des Bonner Tannenbusch Gymnasiums erläuterten den Bildungsgang an Gymnasien. Bei persönlichen Gesprächen mit Vertretern der Verwaltung brachten die Eltern anschließend ihre Fragen an.

Was Eltern über das geplante Gymnasium in Alfter wissen müssen

Schulgründung in Alfter : Was Eltern über das geplante Gymnasium in Alfter wissen müssen Zum Schuljahr 2023/24 soll in Alfter ein Gymnasium gegründet werden. Dazu gibt es aber noch einige offene Fragen. Das müssen Eltern und Kinder, nicht nur aus Alfter, zur Neugründung wissen.

So sieht das sanierte und modernisierte Schulgebäude in Alfter aus

Dritter Anlauf für eine weiterführende Schule : So sieht das sanierte und modernisierte Schulgebäude in Alfter aus Zum nächsten Schuljahr soll in Alfter ein Gymnasium gegründet werden. Die Gemeinde hat nun das sanierte Schulgebäude dafür vorgestellt. Ob die Schule aber wirklich eingerichtet wird, hängt von einer Sache ab.

Elf Millionen Euro kostete die Sanierung des Gebäudes, „gut investiertes Geld in die Zukunft unserer Kinder“, wie Bürgermeister Rolf Schumacher feststellte. Gute Chancen bei den Anmeldungen rechnet sich zudem Sabine Zilger, Leiterin des Fachbereichs Verwaltungsmanagement und Bürgerdienste, aus, denn mit der digitalen Ausstattung habe Alfter ein Alleinstellungsmerkmal. 200 Mädchen und Jungen der Kommune wechseln nach den Sommerferien 2023 auf eine weiterführende Schule. 84 Anmeldungen werden für die Gründung des neuen Gymnasiums benötigt, bis zu 120 Jungen und Mädchen könnten aufgenommen werden. Schon am Samstag zeigten einige Eltern reges Interesse, zumal Zilger in dem einen und anderen Gespräch deutlich machte, dass in Alfter jedes Kind aufgenommen werde, während in den seit Jahren „überlaufenen“ Gymnasien der Nachbarkommunen Geschwisterkinder Vorrang hätten und am Ende manchmal das Los entscheide.