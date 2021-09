„Sein und Schein“ : Haus Alfterer Geschichte stellt Militär-Geschichte zur Schau

Im Haus Alfterer Geschichte schaut sich Thomas Gebbing ein Video über die Kriegsrealität im Schützengraben während des Ersten Weltkrieges an. Foto: Matthias Kehrein

Alfter Das Haus Alfterer Geschichte stellt ab dem Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, historische Orden, Fahnen und Soldbücher heimischer Bürger aus. Die Ausstellung gewährt einen Einblick in die militärische Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Fotos, Devotionalien und szenische Darstellungen führen jetzt zurück in die alles andere als friedlichen Zeiten des 19. und 20. Jahrhunderts: Zum Denkmalstag am Sonntag, 12. September, der unter dem Thema „Sein und Schein“ steht, ist das Haus Alfterer Geschichte Widersprüchen einer militaristischen Gesellschaft auf der Spur. Unter Federführung von Robin Huth, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins, haben die Mitglieder auf der Suche nach historischen Fundstücken ihr Archiv durchstöbert. „Da fiel uns auf, dass viele Sachen mit Militär zu tun hatten. Und so entwickelten wir die Konzeption“, stellte „Kurator“ Huth fest.