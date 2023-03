Evangelische Kirchegemeinde Vorgebige Das ist der neue Pfarrer in Alfter

Aber Verhey nimmt die neue Aufgabe gerne an, weil sich der 58-Jährige Veränderung und Neuanfang gewünscht hatte. In Düren aufgewachsen, studierte er evangelische Theologie in Bonn und Münster und trat nach einer Zeit als Vikar im früheren Behindertenreferat – dieses gehört heute zum Diakonischen Werk – sowie als Hilfspastor an der Friesdorfer Pauluskirche die Pfarrstelle in der Friedenskirchengemeinde an.